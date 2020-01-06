У Києві був жорстко затриманий поліцією активіст організації "Відсіч" Леонід Овчаренко за питання російському блогеру про те, "чий Крим".

Про це повідомляється на сторінці організації в Facebook.

“Не минуло й півроку як наша нова Національна поліція України затримує нашого активіста Лео Овчаренко по суті, за питання “чий Крим” до російської блогерши, яка приїхала “ділитися досвідом” і яка перед цим незаконно відвідувала окупований Крим“, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що активіста в даний момент відвезли у відділення поліції за адресою Голосіївська, 15.

Також в організації уточнюють, що Овчаренко ставив питання про Крим колишній журналістці пропагандистського каналу “Росія“ Олександрі Митрошиній.

“Спочатку “правоохоронці“, яких викликав сам активіст, наполегливо протиправно вимагали, щоб той вийшов. А потім взяли його в наручники і поставили на коліна перед озвірілим натовпом прихильниць блогерки. Один з цих фанатів перед цим погрожував вбивством активісту“, – сказано в повідомленні.

Поліція наділа кайданки на нашого активіста Leo Ovcharenko і повезла у відділок, перед тим влаштувавши публічне "… Gepostet von Відсіч am Montag, 6. Januar 2020

Пізніше на сторінці організації повідомили, що затримані були двоє активістів.

“Поліція незаконно затримала двох активістів – Леоніда Овчаренко та Олексія Кальницького. В процесі затримання Леоніда побили, дісталося по голові. Активісти, які вже чекають під відділенням, подзвонили в 103 самі. Активіста не відпускають з відділення, незважаючи на те, що йому йому сказали , що він не “затриманий“, а запрошений. Лікарі швидкої сказали, що Леоніду потрібна госпіталізація, але поліція не дозволила його забрати“, – уточнюють в організації.