Про це повідомляється на сторінці організації в Facebook.

Не минуло й півроку як наша нова Національна поліція України затримує нашого активіста Лео Овчаренко по суті, за питання чий Кримдо російської блогерши, яка приїхала ділитися досвідомі яка перед цим незаконно відвідувала окупований Крим, йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що активіста в даний момент відвезли у відділення поліції за адресою Голосіївська, 15.

Також в організації уточнюють, що Овчаренко ставив питання про Крим колишній журналістці пропагандистського каналу Росія Олександрі Митрошиній.

Спочатку правоохоронці, яких викликав сам активіст, наполегливо протиправно вимагали, щоб той вийшов. А потім взяли його в наручники і поставили на коліна перед озвірілим натовпом прихильниць блогерки. Один з цих фанатів перед цим погрожував вбивством активісту, сказано в повідомленні.

Поліція наділа кайданки на нашого активіста Leo Ovcharenko і повезла у відділок, перед тим влаштувавши публічне "…

Gepostet von Відсіч am Montag, 6. Januar 2020

Пізніше на сторінці організації повідомили, що затримані були двоє активістів.

Поліція незаконно затримала двох активістів Леоніда Овчаренко та Олексія Кальницького. В процесі затримання Леоніда побили, дісталося по голові. Активісти, які вже чекають під відділенням, подзвонили в 103 самі. Активіста не відпускають з відділення, незважаючи на те, що йому йому сказали , що він не затриманий, а запрошений. Лікарі швидкої сказали, що Леоніду потрібна госпіталізація, але поліція не дозволила його забрати, уточнюють в організації.

  • Раніше в центрі Києва правоохоронці затримували активіста Леоніда Овчаренко за спробу влаштувати акцію проти в той момент кандидата в президенти Володимира Зеленського.
  • Активіст руху Відсіч Леонід Овчаренко відзначав, що він не роздавав листівки і не проводив ніякої агітації, а поліція силою його заштовхала в машину і відвезла в відділення для складання протоколу.