У Києві на Майдані Незалежності встановлюють декорації у радянському стилі для святкової постановки.

Фото опублікував журналіст Богдан Кутєпов.

Конкретно інсталяція знаходиться посеред меморіалу Небесній Сотні, де розташовані портрети загиблих героїв Майдану.

Серед декорацій можна побачити вуличні автомати для газованої води, дитячу машинку, холодильник для морозива, яке продавали на вулицях. Хоча користувачі зазначили, що в радянські часи холодильник був зовсім не такий.

Встановили також імітації житла із “совковим” ремонтом і меблями.

Фото: Богдан Кутєпов

У коментарях дописувачі не зрозуміли такої інсталяції: