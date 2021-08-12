Міністр оборони Андрій Таран переконує, що під час цьогорічного військового параду до Дня Незалежності станеться "відхід від радянської системи організації парадів".

Про це він заявив під час спілкування військовими на ДП “Антонов”, інформує пресслужба МОУ.

У четвер, 12 серпня, Таран ознайомився із перебігом підготовки до параду військ з нагоди Дня Незалежності, побувавши на репетиції проходження пішої колони, що відбулася на злітній смузі ДП “Антонов”

Він анонсував, що загалом у військовому параді візьме участь близько 5 тисяч представників сектору безпеки і оборони, переважно учасники бойових дій. Натомість важкої техніки, яка може завдати шкоди дорожньому покриттю, не буде.

Коментуючи майбутній парад, Таран запевнив, що він не буде “совковим”.

“Дуже символічно, що цього року на 30-ту річницю Незалежності ми відходимо від радянської системи організації парадів, залишаємо “совковість” у минулому”, — сказав він. “Уперше за роки Незалежності України не буде об’їзду військ, привітання кожної коробки окремо. Це залишилося хіба що в Росії, яка здійснює проти нас збройну агресію. Я вважаю, що це серйозна демонстрація прихильності натовським стандартам”, — пояснив міністр.

Святкування 30-ї річниці Незалежності України

Нагадаємо, що в Офісі президента представили план святкування 30-річчя Незалежності України. Святкові заходи пройдуть з 22 по 24 серпня. У цей період по всій країні відбудеться понад 150 заходів.

24 серпня з нагоди 30-річчя Незалежності України в центрі Києва на НСК “Олімпійському” відбудеться урочистий концерт “Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни”. На сцені з’явиться понад 30 виконавців і гуртів, серед яких співаки Олег Винник, MONATIK, Оля Полякова та інші.

Народна артистка України – співачка Софія Ротару перед виступом на концерті до Дня Незалежності нашої країни заспіває також і в Росії – на конкурсі “Нова хвиля-2021”.

На концерт, присвячений Дню Незалежності, квитки продає фірма, за якою тягнуться скандали та звинувачення в шахрайстві. Детальніше про це – у матеріалі #Букв.