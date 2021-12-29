У минулу неділю на південному узбережжі Аляски, острові Кадьяк, температура повітря піднялась до рекордних значень. Цьогорічне Різдво стало тут найтеплішим за всю історію метеорологічних спостережень. Замість снігу ідуть дощі, які спричиняють обледеніння на дорогах.

Про це повідомляє британське видання Тhe Guardian.

Незвичайне зимове потепління на Алясці призвело до того, що денна температура повітря у грудні тримається на рівні +15,5°C. Зазвичай, нормою у цю пору року тут є сильний холод та снігопади.

За словами вченого Ріка Томана з Центру оцінки клімату та політики Аляски, новий температурний максимум настав на тлі хвилі м’яких грудневих екстремальних погодних умов, зокрема, +18,3°C в аеропорту Кадьяк та рекордних +16,6°C в районі Колд-Бей.

“Найбільш серйозними наслідками цих метеорологічних явищ для людей, ймовірно, є величезна кількість опадів, що випали на Алясці у грудні”, – сказав він.

Вчений зауважив, що, зазвичай, грудень – “сухий” місяць, адже холодне повітря не може утримувати багато вологи.

Уночі температура на Алясці опускається до мінусових значень. Тому коли іде дощ, на півострові дороги покриваються льодом. Обледеніння електромереж призводить до масових відключень електроенергії.

Міністерство транспорту Аляски попередило, що дороги залишатимуться небезпечними ще довгий час через крижане покриття. Те, що утворилося на них, схоже на цемент.

“Лід дуже важко видалити, якщо він прилип до дорожнього покриття. Незважаючи на плюсові температури повітря, на дорогах температура була нижчою нуля, що призвело до прилипання льоду до поверхні”, – йдеться в повідомленні департаменту метеорології.

За словами Томана, епізоди з теплою та вологою погодою в середині зими на Алясці, за останні два десятиліття, стали частішими, ніж у попередні роки, що є ознакою зміни клімату.

Він додав, що тут, як і раніше, будуть зимові холоди – прогнозується, що у найближчі вихідні температура у Фербенксі впаде нижче -28°C. Але також метеорологи прогнозують у майбутньому частіші епізоди з теплом та вологою.