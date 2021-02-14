Британська акторка Фібі Уоллер-Брідж та американський актор, музикант Дональд Гловер зіграють у римейку фільму "Містер і місіс Сміт".

Про це повідомляє видання Variety.

Ремейк вийде у форматі серіалу. Гловер та Уоллер-Брідж зіграють у ньому головні ролі, а також виступлять як виконавчі продюсери.

Серіал повинен вийти в 2022 році на Amazon Prime.

Спочатку вихід серіалу-ремейка Гловер анонсував у своїх Instagram Stories.

Згодом цю інформацію підтвердила голова Amazon Studios Дженніфер Салке.

“Поговоримо про команду мрії! Дональд і Фібі – двоє найталановитіших творців і виконавців у світі. Це дійсно мрія для нас, як і для нашої глобальної аудиторії, щоб ці два таланти працювали разом як потужна креативна команда”, – наголосила Салке в своїй заяві, яку цитує Variety.

Режисером стане Франческа Слоун, відома за роботами над “Фарго” і “Стартапом”.

Варто відзначити, що Гловер і Уоллер-Брідж раніше вже працювали разом – над фільмом “Соло. Зоряні Війни. Історія”, де зіграли Лендо Калріссіана і дроїда L3-37.

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Оригінальний фільм “Містер і місіс Сміт” вийшов на екрани в 2005 році. Головні ролі в ньому зіграли Бред Пітт і Анджеліна Джолі. Після зйомок стосунки між акторами продовжилися в реальному житті.

За сюжетом фільму головні герої, подружжя Джон і Джейн, потай один від одного працюють найманими вбивцями на різних замовників. У якийсь момент вони отримують замовлення один на одного.

Кінострічка зібрала майже 500 млн доларів у світовому прокаті.

ДОВІДКА. Фібі Уоллер-Брідж – британська акторка і сценарист, володарка премій “BAFTA TV”, “Еммі” і “Золотий глобус”. Відома за серіалом “Дрянь”, де виступила сценаристом, продюсером і виконавицею головної ролі. Уоллер-Брідж також працювала над створенням серіалу “Вбиваючи Єву” і є одним із сценаристів нового фільму про Джеймса Бонда (“Не час помирати”).

Дональд Гловер – американський актор, сценарист, продюсер, режисер, комік і музикант. Став відомим як сценарист телесеріалу “Студія 30”. Гловер також записує музику під сценічним ім’ям Childish Gambino. У 2018 році Гловер був удостоєний “Греммі” в категорії “Краще традиційне R&B-виконання” за пісню “Redbone”. Переможець премії “Золотий глобус” (2017) у номінації “Кращий актор у комедійному серіалі” за роль у серіалі “Атланта”. Гловер також озвучив Сімбу в “Королі леві”.