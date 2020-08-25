Повідомлення про нововведення опубліковано на офіційному сайті фестивалю.
Так, “Срібного ведмедя” тепер вручатимуть за кращу головну роль і за кращу роль другого плану.
“Берлінале” реорганізував призи, що присуджуються міжнародним журі конкурсу. Вперше нагороди за акторську гру будуть визначатися гендерно нейтральним чином. Замість нагород за кращу чоловічу роль і кращу жіночу роль на гендерно нейтральній основі будуть присуджуватися “Срібний ведмідь за кращу головну роль” і “Срібний ведмідь за кращу роль другого плану”, – зазначається в повідомленні.
Таким чином, у 2021 році міжнародне журі кінофестивалю присудить наступні 8 премій:
• “Золотий ведмідь” за кращий фільм (присуджується продюсерам стрічки);
• Гран-прі журі;
• “Срібний ведмідь” за кращу режисуру;
• Приз журі “Срібний ведмідь”;
• “Срібний ведмідь” за кращу головну роль;
• “Срібний ведмідь” за кращу роль другого плану;
• “Срібний ведмідь” за кращий сценарій;
• “Срібний ведмідь” за видатний художній внесок.
“Ми вважаємо, що скасування поділу нагород за акторську гру за гендерною ознакою – це сигнал до підвищення обізнаності про гендерні аспекти в кіноіндустрії”, – заявили керівники “Берлінале” Марієтте Ріссенбек і Карло Шатріан.
Організатори планують провести “Берлінале-2021” в офлайн-форматі: фестиваль заплановано “як фізичний захід” на 11 – 21 лютого наступного року.
Відзначається, що проведення фестивалю проходитиме “відповідно до чинних на той момент правил і положень, що забезпечить максимальну безпеку для всіх гостей” (правил, введених через пандемію коронавірусу).
Конкретні заходи будуть оголошені протягом найближчих тижнів.
Офіційна реєстрація фільмів розпочнеться з 1 вересня.
- Головну нагороду 70-го ювілейного міжнародного кінофестивалю “Берлінале” – “золотого ведмедя” – отримав іранський фільм “Зла не існує” ( “There Is No Evil”).