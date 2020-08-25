Берлінський міжнародний кінофестиваль (Берлінале) з 2021 року відмовиться від нагород за кращу жіночу і чоловічу ролі. Замість цього будуть присуджуватися "гендерно нейтральні нагороди".

Повідомлення про нововведення опубліковано на офіційному сайті фестивалю.

Так, “Срібного ведмедя” тепер вручатимуть за кращу головну роль і за кращу роль другого плану.

“Берлінале” реорганізував призи, що присуджуються міжнародним журі конкурсу. Вперше нагороди за акторську гру будуть визначатися гендерно нейтральним чином. Замість нагород за кращу чоловічу роль і кращу жіночу роль на гендерно нейтральній основі будуть присуджуватися “Срібний ведмідь за кращу головну роль” і “Срібний ведмідь за кращу роль другого плану”, – зазначається в повідомленні.

Таким чином, у 2021 році міжнародне журі кінофестивалю присудить наступні 8 премій:

• “Золотий ведмідь” за кращий фільм (присуджується продюсерам стрічки);

• Гран-прі журі;

• “Срібний ведмідь” за кращу режисуру;

• Приз журі “Срібний ведмідь”;

• “Срібний ведмідь” за кращу головну роль;

• “Срібний ведмідь” за кращу роль другого плану;

• “Срібний ведмідь” за кращий сценарій;

• “Срібний ведмідь” за видатний художній внесок.

“Ми вважаємо, що скасування поділу нагород за акторську гру за гендерною ознакою – це сигнал до підвищення обізнаності про гендерні аспекти в кіноіндустрії”, – заявили керівники “Берлінале” Марієтте Ріссенбек і Карло Шатріан.

Організатори планують провести “Берлінале-2021” в офлайн-форматі: фестиваль заплановано “як фізичний захід” на 11 – 21 лютого наступного року.

Відзначається, що проведення фестивалю проходитиме “відповідно до чинних на той момент правил і положень, що забезпечить максимальну безпеку для всіх гостей” (правил, введених через пандемію коронавірусу).

Конкретні заходи будуть оголошені протягом найближчих тижнів.

Офіційна реєстрація фільмів розпочнеться з 1 вересня.