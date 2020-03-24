Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні вранці ми отримали чергові результати нашого лабораторного центру. Мусимо констатувати, що кількість хворих на коронавірус збільшилася на 13 осіб. І на цей момент маємо уже 38 інфікованих людей”, – сказав очільник ОДА.

Ситуація із розповсюдженням коронавірусу в регіоні виглядає так:

  • Колінківці Хотинського району – 12 осіб
  • Хотин – 1 особа
  • Брусниця Кіцманського району – 7 осіб
  • Лужани Кіцманського району – 4 особи
  • Великий Кучурів Сторожинецького району – 2 особи
  • Їжівці Сторожинецького району – 1 особа
  • Заставна – 2 особи
  • Юрківці Заставнівського району – 1 особа
  • Кам’янка Глибоцького району – 1 особа
  • Луковиця Глибоцького району – 1 особа
  • Топорівці Новоселицького району – 1 особа
  • Чернівці – 2 особи

  • Раніше повідомлялося, що станом на ранок 24 березня кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 в Україні зросла до 84. За добу зареєстровано 11 нових випадків.