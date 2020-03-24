Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на своїй сторінці у Facebook.
“Сьогодні вранці ми отримали чергові результати нашого лабораторного центру. Мусимо констатувати, що кількість хворих на коронавірус збільшилася на 13 осіб. І на цей момент маємо уже 38 інфікованих людей”, – сказав очільник ОДА.
Ситуація із розповсюдженням коронавірусу в регіоні виглядає так:
- Колінківці Хотинського району – 12 осіб
- Хотин – 1 особа
- Брусниця Кіцманського району – 7 осіб
- Лужани Кіцманського району – 4 особи
- Великий Кучурів Сторожинецького району – 2 особи
- Їжівці Сторожинецького району – 1 особа
- Заставна – 2 особи
- Юрківці Заставнівського району – 1 особа
- Кам’янка Глибоцького району – 1 особа
- Луковиця Глибоцького району – 1 особа
- Топорівці Новоселицького району – 1 особа
- Чернівці – 2 особи
- Раніше повідомлялося, що станом на ранок 24 березня кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 в Україні зросла до 84. За добу зареєстровано 11 нових випадків.