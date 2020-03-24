У вівторок, 24 березня, у Чернівецькій області підтвердили ще 13 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні вранці ми отримали чергові результати нашого лабораторного центру. Мусимо констатувати, що кількість хворих на коронавірус збільшилася на 13 осіб. І на цей момент маємо уже 38 інфікованих людей”, – сказав очільник ОДА.

Ситуація із розповсюдженням коронавірусу в регіоні виглядає так:

Колінківці Хотинського району – 12 осіб

Хотин – 1 особа

Брусниця Кіцманського району – 7 осіб

Лужани Кіцманського району – 4 особи

Великий Кучурів Сторожинецького району – 2 особи

Їжівці Сторожинецького району – 1 особа

Заставна – 2 особи

Юрківці Заставнівського району – 1 особа

Кам’янка Глибоцького району – 1 особа

Луковиця Глибоцького району – 1 особа

Топорівці Новоселицького району – 1 особа

Чернівці – 2 особи