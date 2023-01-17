Про це повідомляє Reuters.

У заяві Tennis Australia зазначили, що початкова політика полягала в тому, що вболівальники могли приносити їх. Утім прапори не можна було використовувати, щоб не створювати перешкоди. Вчора стався інцидент, коли біля корту було розміщено прапор.

Зазначається, що заборона набуває чинності одразу.

Раніше посол України в Австралії Василь Мирошниченко засудив демонстрацію прапора Росії під час гри української тенісистки на Відкритому чемпіонаті Австралії. Він закликав Tennis Australia застосувати політику “нейтрального прапора”.

16 січня у Мельбурні стартував Відкритий чемпіонат. Розпочато перший у сезоні тенісний турнір серії Grand Slam.