Уряд Австралії запроваджує санкції проти 13 осіб та двох організацій у відповідь на порушення прав людини Іраном та Росією.

Про це повідомила пресслужба міністерки закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

Санкції запроваджено проти іранської поліції моралі, проурядової напіввійськової організації “Басідж” і шести іранців, які брали участь у жорстокому придушенні протестів в Ірані, які спалахнули після смерті Махси Аміні.

Санкції також запроваджено проти семи російських громадян, причетних до замаху на вбивство колишнього російського опозиціонера Олексія Навального.

Крім санкцій щодо прав людини, Австралія приєднується до партнерів, щоб оголосити про подальші цільові фінансові санкції проти трьох іранських фізичних осіб і одного підприємства, причетних до постачання безпілотників Росії для використання їх проти України.

“Росія використовує безпілотники іранського виробництва для атак по цивільному населенню та критичній інфраструктурі з наміром позбавити українців електроенергії, опалення та води під час зимового періоду. Постачання безпілотників до Росії свідчить про роль Ірану в дестабілізації глобальної безпеки. Цей санкційний список підкреслює, що ті, хто надає матеріальну підтримку Росії, понесуть наслідки”, – зазначили в МЗС Австралії.

А також додали, що уряд Австралії закликає країни вплинути на Росію, щоб припинити її незаконну, широкомасштабну війну. В МЗС наголосили, що Австралія підтримує народ України та народ Ірану, саме тому країна використовує всі наявні стратегії для захисту прав людини – від діалогу та дипломатії до санкцій – відповідно до цінностей та інтересів Австралії.

Зазначимо, що Канада також запровадила нові санкції проти Росії, Ірану та М’янми через ймовірні порушення прав людини урядами країн. Відтак, під санкції потрапили ще 33 чинних або колишніх високопосадовців Росії та шість організацій, причетні до ймовірних систематичних порушень прав людини, зокрема росіян, що протестували проти широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Крім того, санкції також накладено на 22 особи в Ірані, серед яких – високопоставлені працівники судової системи, пенітенціарної системи та правоохоронних органів, а також політичні лідери.

Санкції проти Ірану введено через день після того, як Іран повісив чоловіка, засудженого за поранення ножем охоронця та блокування вулиці в Тегерані під час протестів, що спалахнули після смерті Махси Аміні, яка була жорстко затримана поліцією 16 вересня цього року.