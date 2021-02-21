У Чернігівській області місцева мешканка віддала шахрайкам майже мільйон гривень, щоб "зняти порчу".

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

До правоохоронців звернулася 67-річна мешканка міста Прилуки.

Жінка повідомила, що до неї просто на вулиці “підійшли дві незнайомки та запропонували допомогти”: сказали, що “побачили” на ній “порчу”, від якої нібито потерпає уся її родина.

“Оскільки у потерпілої якраз захворіли члени сім’ї, вона легко піддалася впливу шахрайок. Жінка погодилася винести з дому всі заощадження “для зняття негативної енергетики”, – зазначили в поліції.

Жінка віддала шахрайкам: 30 тисяч доларів, 1500 євро та 20 тисяч гривень.

Незнайомки забрали гроші і пішли. Згодом жінка отямилася і звернулася до поліції.

Правоохоронці встановили, що до шахрайства причетні дві мешканки Донецької області – 1967 та 1989 років народження. Після скоєння шахрайства у Прилуках вони спочатку втекли до Києва, а потім винайняли таксі та вирушили в напрямку міста Дніпро.

Там їх і наздогнала група поліцейських. У них вилучили усі поцуплені гроші.

Поліція перевіряє зловмисниць і на можливу причетність до інших подібних злочинів.

Відкрито провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Обом затриманим загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.