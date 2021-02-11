Про це поінформували в пресслужбах Офісу генпрокурора і Національної поліції Київської області.
Шахрайська схема була пов’язана зі здачею ліцензованих іспитів у двох медичних вишах Києва. Йдеться про проходження студентами-медиками зовнішнього незалежного оцінювання професійної компетентності “КРОК”.
За даними слідства, схему організував колишній ректор одного з медичних вузів, прикриваючись нібито широким колом знайомств у Міністерстві охорони здоров’я України та державній організації “Центр тестування”. У ексректора було два помічника.
За винагороду від 3 тисяч доларів США колишній ректор обіцяв “вирішити питання” з успішним складанням ліцензованих іспитів і отриманням сертифікату.
Отримавши “замовлення”, він пропонував викладачам і студентам-відмінникам за 500 доларів США скласти інтегрований тестовий іспит замість клієнта. Для цього він разом із двома спільниками замінював фотографію в паспорті замовника на фото підставного студента (який успішно складав іспит, отримував сертифікат, а замовник отримував можливість продовження подальшого навчання на медичному факультеті).
Наразі вже встановлено низку епізодів складання іспиту за підробленими паспортами громадян України і понад 60 випадків неправомірного отримання сертифікатів про успішне проходження тестів у рамках цієї схеми.
Згідно з даними слідства, щорічний прибуток від такої діяльності становив близько 2 млн доларів США.
За місцем проживання організаторів схеми і проведення іспитів пройшли обшуки. Правоохоронці виявили та вилучили екзаменаційні роботи підставних студентів, документацію про проведення іспитів, паспорти громадян України з явними ознаками підробки, засоби зв’язку, які використовувалися учасниками угоди, грошові кошти, бланки сертифікатів з успішного проходження іспиту тощо.
Зараз вирішується питання щодо повідомлення про підозру організаторам схеми.
Триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
- Раніше повідомлялося, що студентів-медиків старших курсів та інтернів хочуть залучити до боротьби з коронавірусом COVID-19.
- У листопаді минулого року з’явилася інформація, що Національний медичний університет ім. Богомольця відкликав лікарів-інтернів, які допомагали в боротьбі з коронавірусом, із лікарень для роботи в Call-центрі консультативної допомоги.