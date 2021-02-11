На Київщині правоохоронці викрили трьох осіб, які організували шахрайську схему і за гроші допомагали студентам-медикам успішно скласти іспит "КРОК".

Про це поінформували в пресслужбах Офісу генпрокурора і Національної поліції Київської області.

Шахрайська схема була пов’язана зі здачею ліцензованих іспитів у двох медичних вишах Києва. Йдеться про проходження студентами-медиками зовнішнього незалежного оцінювання професійної компетентності “КРОК”.

За даними слідства, схему організував колишній ректор одного з медичних вузів, прикриваючись нібито широким колом знайомств у Міністерстві охорони здоров’я України та державній організації “Центр тестування”. У ексректора було два помічника.

За винагороду від 3 тисяч доларів США колишній ректор обіцяв “вирішити питання” з успішним складанням ліцензованих іспитів і отриманням сертифікату.

Отримавши “замовлення”, він пропонував викладачам і студентам-відмінникам за 500 доларів США скласти інтегрований тестовий іспит замість клієнта. Для цього він разом із двома спільниками замінював фотографію в паспорті замовника на фото підставного студента (який успішно складав іспит, отримував сертифікат, а замовник отримував можливість продовження подальшого навчання на медичному факультеті).

Наразі вже встановлено низку епізодів складання іспиту за підробленими паспортами громадян України і понад 60 випадків неправомірного отримання сертифікатів про успішне проходження тестів у рамках цієї схеми.

Згідно з даними слідства, щорічний прибуток від такої діяльності становив близько 2 млн доларів США.

За місцем проживання організаторів схеми і проведення іспитів пройшли обшуки. Правоохоронці виявили та вилучили екзаменаційні роботи підставних студентів, документацію про проведення іспитів, паспорти громадян України з явними ознаками підробки, засоби зв’язку, які використовувалися учасниками угоди, грошові кошти, бланки сертифікатів з успішного проходження іспиту тощо.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення про підозру організаторам схеми.

Триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.