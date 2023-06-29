Джерело: представники Інституту SETI у Twitter.

Марсохід зробив світлину великого темного каменя з отвором у центрі. Він оточений іншим камінням схожого відтінку. Це потенційно вказує на спільне походження, яке може виходити за межі Марса.

Perseverance досліджує один із кратерів Марса, шириною 45 кілометрів, під назвою Джезеро. У ньому мільярди років тому знаходилися велике озеро і дельта річки.

Вчені за допомогою марсохода вивчають це давнє середовище. Вони шукають ознаки давнього життя, а техніка збирає десятки зразків для майбутнього повернення на Землю.

У дослідження допомагає гелікоптер Ingenuity, який важить 1,8 кілограма. Його використовують для розвідування маршрутів та пошуку перспективних наукових об’єктів для вивчення свого роботизованого партнера. Ingenuity здійснив 51 політ на Марсі, пролетівши близько 11,7 кілометра над поверхнею Червоної планети.