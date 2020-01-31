Бджоли, які у квітні 2019 року пережили пожежу в соборі Паризької Богоматері, досі мешкають на його даху й готуються влітку виробити мед.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що бджоли Нотр-Дама, які оселилися там у 2013 році, зберігають свою енергію, вони вже готові виробляти мед.

За словами бджоляра, через майже 10 місяців після пожежі три бджолиних сім’ї стали навіть здоровіше, ніж будь-коли.

“З ними все в порядку. Поведінка сімей абсолютно нормальна. Вони не дуже активні в цю пору року, але так і повинно бути. Вони в порядку. Коли в минулому році вогонь ледь не знищив собор, більшість людей боялися, що бджоли, яких може бути близько 50 тисяч загинули”, – розповіла вона.

Бджолярка також додала, що спочатку вона була стурбована тим, що вогонь міг пошкодити вулики, з огляду на їх розташування на даху. Ще одна проблема полягала в тому, що пожежники, пріоритет яких полягав у боротьбі з вогнем, могли заважати їм залишити дах.

Вона також припустила, що бджоли, можливо, врятувалися, тому що вулики перебувають на 30 метрів нижче основного даху, де і було джерело загоряння.

У липні 2019 року, вже після пожежі, з трьох вуликів вдалося зібрати 66 кілограмів меду. Їх зразки скерували на аналіз у канадську лабораторію, щоб перевірити, чи не міститься в меді свинець.