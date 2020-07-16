За результатами проведених лабораторних досліджень проб води купатися можна на дев’яти столичних пляжах.

Про це повідомили у КП “Плесо”.

За результатами лабораторних досліджень води, зелені прапори (купатись дозволено без обмежень) вивісили на 9 пляжах столиці: “Венеція”, “Веселка”, “Дитячий”, “Золотий”, “Молодіжний”, “Центральний”, “Троєщина”, “Чорторий”, “Галерний”.

Ще на чотирьох пляжах – “Райдуга”, “Тельбін”, “Вербний”, “Пуща-Водиця” купатися поки не рекомендують, там вивішені жовті прапори.

Крім того, купатися заборонено на пляжі “Передмістна Слобідка”, він позначений червоним прапором. Там зафіксовано відхилення бактеріологічних показників допустимої норми.