Киянам не рекомендують купатися на всіх пляжах столиці через санітарно-мікробіологічні показники.

Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

“Головне управління Держпродпотребслужби в м. Києві повідомило про результати санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень проб води в місцях масового відпочинку жителів на водних об’єктах столиці, де виявлені відхилення від вимог. Зокрема, перевищено індекс лактопозитивної кишкової палички”, – сказано в повідомленні.

У комунальному підприємстві “Плесо” повідомили, що причиною такої ситуації могли стати сильні дощі, які пройшли за останні дні. Під час опадів у водоймах завжди можна спостерігати схожі показники води. Для повернення до норми потрібно близько 3-4 днів.

За словами директора з розвитку зон рекреації КП “Плесо” Костянтина Пігуля, стан води не є забрудненням.

У КМДА також нагадують, що жовті прапорці на пляжах означають, що купатися не рекомендується, а червоні, що купатися заборонено.