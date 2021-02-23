Для посилення позицій окупантів на Донбасі на передову прибув черговий снайперський підрозділ збройних сил Росії.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

“Командування ЗС РФ продовжує використовувати неконтрольовані Україною ділянки російсько-українського кордону у Донецькій та Луганській областях для підтримання боєздатності оперативного угруповання російських окупаційних військ”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для посилення передових позицій окупаційних військ прибув зведений снайперський підрозділ ЗС РФ, озброєний снайперськими комплексами різного калібру російського та іноземного виробництва.

Крім того, з початку цього місяця на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях з Російської Федерації завезено понад 2,3 тис. тон пального. Водночас здійснювалась ротація кадрових російських офіцерів на командних посадах з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів.