Окупаційні війська проводять військові збори за участі російських офіцерів в ОРДЛО.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує нарощувати бойову підготовку.

Так, цього тижня на тимчасово окупованих територіях проводяться військові збори за участь офіцерів російської армії.

“Противником одночасно проводяться збори з розрахунками протитанкових ракетних комплексів, снайперами, кулеметниками, гранатометниками, операторами технічних засобів розвідки розвідувальних підрозділів і безпілотних літальних апаратів артилерійських підрозділів. Для надання методичної допомоги та з метою контролю за якістю проведення занять […] прибули групи офіцерів управління 8 армії (Новочеркаськ) Південного військового округу ЗС РФ”, — йдеться в повідомленні.