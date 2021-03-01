Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання “Схід” на своїй сторінці в Facebook.
“Сьогодні, 1 березня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Збройних Сил України отримав бойове поранення, ще вісім воїнів – бойове травмування”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що військових доставили до лікувального закладу, де їм військові лікарі надають належну медичну допомогу.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.
- Протягом минулої доби, 28 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Один військовий ЗСУ загинув.