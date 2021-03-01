У районі Водяного на Донбасі постраждали дев’ять українських військових: їхній автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання “Схід” на своїй сторінці в Facebook.

“Сьогодні, 1 березня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Збройних Сил України отримав бойове поранення, ще вісім воїнів – бойове травмування”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військових доставили до лікувального закладу, де їм військові лікарі надають належну медичну допомогу.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.