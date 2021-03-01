Протягом минулої доби, 28 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Один військовий ЗСУ загинув.

Про це повідомляє штаб ООС.

“Неподалік населеного пункту Пищевик російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок обстрілів противника загинув один український воїн”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, у районі населених пунктів Широкине та Водяне, що на Приазов’ї окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На цьому ж напрямку було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування, який вчасно було подавлено засобами РЕБ. Поблизу Верхньоторецька окупанти здійснили кілька пострілів з автоматичних станкових гранатометів. Загалом минулої доби підтримувані Росією сили сім разів порушили режим припинення вогню.

У відповідь на обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.