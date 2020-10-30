Про це повідомив радник з інформаційної політики української делегації у ТКГ у питаннях врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович.
Зазначається, що 30 жовтня, о 0:28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС та підствольні гранатомети. Внаслідок обстрілу, загинуло двоє військовослужбовців ЗС України.
“Порушення режиму припинення вогню було зупинено з використанням координаційного механізму. Українська делегація ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ. Вічна пам’ять солдатам, що віддали життя за Україну“, – додав Арестович.
- Увечері 29 жовтня в зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС) в результаті ворожого обстрілу, з використанням стрілецької зброї та РПГ, біля Водяного та Золотого, двоє українських військових отримали поранення.