На Донбасі 30 жовтня через обстріли бойовиків загинули двоє українських захисників. У зв’язку з цим українська сторона ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у Тристоронній контактній групі.

Про це повідомив радник з інформаційної політики української делегації у ТКГ у питаннях врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович.

Зазначається, що 30 жовтня, о 0:28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС та підствольні гранатомети. Внаслідок обстрілу, загинуло двоє військовослужбовців ЗС України.

“Порушення режиму припинення вогню було зупинено з використанням координаційного механізму. Українська делегація ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ. Вічна пам’ять солдатам, що віддали життя за Україну“, – додав Арестович.