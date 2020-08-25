У вівторок, 25 серпня, двоє українських військовослужбовців отримали поранення внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої.

Про це поінформували в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил.

“Сьогодні, 25 серпня, під час пересування між взводними опорними пунктами двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої”, – сказано в повідомленні.

Воїнів оперативно доставили в медичний заклад і надали їм кваліфіковану допомогу. Стан їхнього здоров’я задовільний.

На місці події для з’ясування її причин і обставин працює керівний склад бригади й робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України.