Про це поінформували в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил.
“Сьогодні, 25 серпня, під час пересування між взводними опорними пунктами двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої”, – сказано в повідомленні.
Воїнів оперативно доставили в медичний заклад і надали їм кваліфіковану допомогу. Стан їхнього здоров’я задовільний.
На місці події для з’ясування її причин і обставин працює керівний склад бригади й робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України.
- В Новоайдарському районі Луганської області загинув український військовий — старший лейтенант Володимир Рудик. За результатами попередньої службової перевірки воїн помер внаслідок необережного поводження зі зброєю. Військовий загинув ще 21 серпня.