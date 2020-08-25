Про це сьогодні, 25 серпня, повідомили у 14-тій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого, у якій він служив.

“Командування частини повідомляє про трагічну смерть старшого лейтенанта Володимира Рудика. За результатами попередньої службової перевірки воїн помер внаслідок необережного поводження зі зброєю. Командування бригади висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Володимира”, – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що за даними ГО “Теребовлянська вежа”, військовий загинув ще 21 серпня внаслідок кульового поранення в Новоайдарському районі на Луганщині. 23 серпня його провели в останню путь. А у Золотниках, де народився Рудик, оголосили 3-денну жалобу.

Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський виступив з промовою з нагоди Дня Незалежності. Він зазначив, що вже 29 день поспіль у нього й у всієї країни ранок справді добрий, бо 29 днів як на сході України немає бойових втрат.

“І сьогодні, у 29-й день перемир’я, у 29-ту річницю незалежності України ми всі просимо Бога лише про одне – нехай дні тиші стануть місяцями. Місяці – роками. Роки – століттями, а потім тисячоліттями”, – сказав він.