Сьогодні, 21 травня, на Донбасі внаслідок влучання міни окупантів у вантажний автомобіль ЗСУ загинув український захисник, ще п’ятеро отримали поранення та бойові травмування.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

“Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил з забороненого Мінськими домовленостями озброєння”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Луганщині, внаслідок влучання міни 120 калібру в вантажний автомобіль загинув український захисник. Також один військовослужбовець отримав поранення та ще четверо – бойові травмування.

Постраждалих воїнів доставили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу.

“Командування об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця й наголошує, що такі злочинні дії окупантів не залишаться безкарними. Для придушення вогню противника підрозділи Об’єднаних сил застосували наявне озброєння. Втрати загарбників уточняються”, – додали в ООС.