Про це повідомляє пресслужба ООС.
“Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил з забороненого Мінськими домовленостями озброєння”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на Луганщині, внаслідок влучання міни 120 калібру в вантажний автомобіль загинув український захисник. Також один військовослужбовець отримав поранення та ще четверо – бойові травмування.
Постраждалих воїнів доставили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу.
“Командування об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця й наголошує, що такі злочинні дії окупантів не залишаться безкарними. Для придушення вогню противника підрозділи Об’єднаних сил застосували наявне озброєння. Втрати загарбників уточняються”, – додали в ООС.
- Раніше повідомлялось, що в районі селища Трьохізбенка Луганської області загинув командир батальйону “Луганськ-1” полковник поліції Сергій Губанов, ще троє бійців отримали поранення.