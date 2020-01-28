Сьогодні, 28 січня, внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали бойові поранення.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Так, упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зокрема, три обстріли по наших позиціях було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”: двічі поблизу Лебединського (з мінометів калібру 82 мм противник випустив 20 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї), поблизу Березового (з гранатометів різних систем).

Крім того, шість ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”: неподалік Новолуганського (з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї), в районі населеного пункту Оріхове (з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів), а також чотири рази поряд з Новотошківським (з мінометів калібру 120 мм – 26 мін, 5 мін з 82-мм міномета та гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів).

Наголошується, що внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої два українських захисники отримали бойові поранення.