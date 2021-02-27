На Донбасі підірвався український військовий

У суботу, 27 лютого, поблизу населеного пункту Луганське Донецької області український боєць підірвався на протипіхотній осколковій міні натяжної дії.

Про це повідомили у пресслужбі оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

Зазначається, що військовослужбовець внаслідок вибуху отримав поранення. Йому оперативно надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

“На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 26 лютого бойовики на Донбасі десять разів порушили режим припинення вогню, зокрема застосовували заборонене озброєння. Внаслідок обстрілу сім військовослужбовців ЗСУ отримали осколкові поранення, ще двоє — бойове травмування. Поблизу Невельського український воїн підірвався на невідомому вибуховому предметі, внаслідок чого отримав осколкові поранення.