У четвер, 21 січня, російський снайпер у зоні проведення Операції об'єднаних сил застрелив українського військового.

Про це повідомляє пресслужба Командування морської піхоти ВМС ЗСУ у Facebook.

Снайпер окупантів відкрив вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

“21 січня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і відкрили вогонь зі снайперської зброї в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. Внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил”, – йдеться у повідомленні.

За минулу добу, 20 січня, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті був поранений український військовослужбовець.