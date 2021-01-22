Про це повідомляє пресслужба Командування морської піхоти ВМС ЗСУ у Facebook.
Снайпер окупантів відкрив вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
“21 січня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і відкрили вогонь зі снайперської зброї в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. Внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил”, – йдеться у повідомленні.
За минулу добу, 20 січня, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті був поранений український військовослужбовець.
- 11 січня на Донбасі внаслідок обстрілу в районі населеного пункту Піски загинув військовий ЗСУ.