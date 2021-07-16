Про це повідомили в операції Об’єднаних сил.
Зокрема, неподалік Причепилівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Новоолександрівки ворог застосовував протитанкові ракетні комплекси.
У районі населеного пункту Нью-Йорк окупанти двічі відкривали вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів 120-го та 82-го калібрів. Біля Широкиного окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го калібру.
Неподалік Піщаного збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі стрілецької зброї. У районі населеного пункту Мар’їнка противник застосовував автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Наголошується, що у результаті ворожих обстрілів троє військових отримали поранення, двоє – бойове травмування. Воїни знаходяться у лікувальних закладах. Стан одного захисника – важкий, інших – задовільний.
На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10“ із перетином лінії розмежування.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Станом на 7 годину ранку, 16 липня, обліковано одне порушення режиму припинення вогню.
Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.
- 14 липня в зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув 19-річний український танкіст Олександр Юрков.