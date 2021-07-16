Протягом минулої доби, 15 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, внаслідок чого поранення отримали 5 українських військових.

Про це повідомили в операції Об’єднаних сил.

Зокрема, неподалік Причепилівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Новоолександрівки ворог застосовував протитанкові ракетні комплекси.

У районі населеного пункту Нью-Йорк окупанти двічі відкривали вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів 120-го та 82-го калібрів. Біля Широкиного окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Піщаного збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі стрілецької зброї. У районі населеного пункту Мар’їнка противник застосовував автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Наголошується, що у результаті ворожих обстрілів троє військових отримали поранення, двоє – бойове травмування. Воїни знаходяться у лікувальних закладах. Стан одного захисника – важкий, інших – задовільний.

На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10“ із перетином лінії розмежування.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 16 липня, обліковано одне порушення режиму припинення вогню.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.