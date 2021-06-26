Від початку доби окупанти на Донбасі двічі порушили режим припинення тиші, внаслідок чого загинув український військовий.

Про це повідомили в пресцентрі операції Об’єднаних сил.

Зокрема, поблизу населеного пункту Піски противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

“Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого”, – наголосили в ООС.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, протягом минулої доби, 25 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. В районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог тричі обстрілював позиції Об’єднаних сил з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У бік Гранітного російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли з мінометів 120-го калібру.

Крім того, неподалік Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових і підствольних гранатометів. Біля Майорська збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі населених пунктів Катеринівка та Авдіївка були зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу “Орлан-10” із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавилися засобами РЕБ.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил за минулу добу немає.