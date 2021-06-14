Про це повідомили в оперативно-тактичного угрупованні ’’Схід’’.

У понеділок, 14 червня, в районі відповідальності ОТУ було поранено двох військових. Обставини вибуху з’ясовуються, на місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

“Воїнів доправлено до лікувального закладу, де їм надано належну медичну допомогу. Один військовослужбовець знаходиться в задовільному стані, стан здоров’я іншого – середньої тяжкості”, — зазначили в угрупованні.

Режим припинення вогню на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі має тривати режим повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і відповідно загиблих та поранених захисників України.

З січня по 8 квітня, за словами президента Володимира Зеленського, загинули 26 українських військових. Президент визнавав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.

Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання.

Під час засідання ТКГ вкотре сторони зголосилися дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.

28 квітня ТКГ домовилася про перемир’я на Великдень, але не узгодила жодних документів. Великоднього перемир’я не було.