Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.
Зазначається, що обстріли вели з гранатометів різних систем, а також застосували безпілотний літальний апарат.
Два обстріли зафіксували неподалік Гнутового. Спочатку, біля цього населеного пункту, противник застосував гранатомети різних систем, а згодом задіяв БпЛА для скидання пострілу ВОГ-17.
Крім того, на підступах до Попасної російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
За даними розвідки, минулої доби було поранено двох окупантів.
“Внаслідок обстрілів з боку загарбників один воїн Об’єднаних сил отримав поранення. Його було доставлено до військового медичного закладу. Стан здоров’я українського оборонця задовільний”, – йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби російські збройні формування відкрили вогонь поблизу Майорська. Втрат серед українських військових немає.
- 31 травня українські військові знищили одного і поранили двох окупантів.