Протягом минулої доби бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, внаслідок чого український військовий отримав поранення.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що обстріли вели з гранатометів різних систем, а також застосували безпілотний літальний апарат.

Два обстріли зафіксували неподалік Гнутового. Спочатку, біля цього населеного пункту, противник застосував гранатомети різних систем, а згодом задіяв БпЛА для скидання пострілу ВОГ-17.

Крім того, на підступах до Попасної російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

За даними розвідки, минулої доби було поранено двох окупантів.

“Внаслідок обстрілів з боку загарбників один воїн Об’єднаних сил отримав поранення. Його було доставлено до військового медичного закладу. Стан здоров’я українського оборонця задовільний”, – йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби російські збройні формування відкрили вогонь поблизу Майорська. Втрат серед українських військових немає.