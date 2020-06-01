За даними розвідки, 31 травня українські військові знищили одного і поранили двох окупантів.

Про це повідомляє штаб ООС.

31 травня озброєні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.

Окупанти обстріляли позиції українських військових з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Втрат серед наших захисників не було. З початку поточної доби втрат з української сторони також немає.