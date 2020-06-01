Про це повідомляє штаб ООС.
31 травня озброєні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.
Окупанти обстріляли позиції українських військових з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Втрат серед наших захисників не було. З початку поточної доби втрат з української сторони також немає.
- 27 травня незаконні збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил і засобів в Золотому на Донбасі.
- Раніше в Міністерстві оборони України повідомили, що бойовики на Донбасі привели в повну бойову готовність свої війська.