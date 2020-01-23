Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.
Бойовики “Л/ДНР” обстріляли наші позиції з заборонених мінського домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
5 обстрілів відкривалися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:
- неподалік Талаківки – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 8 мін;
- два рази поруч з Опитним – з протитанкового ракетного комплексу – 2 постріли та стрілецької зброї;
- поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Широкине – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
3 ворожих обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:
- двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
- поруч з Оріховим – з гранатометів різних систем.
“Сьогодні, 23 січня, в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, — йдеться в повідомленні.
- Раніше в штабі ООС повідомили, що бойовики терористичних “ЛНР” та “ДНР” навмисно ведуть вогонь по українським військовослужбовцям з житлового сектора.