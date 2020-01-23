Протягом доби збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню та поранили одного одного українського військовослужбовця.

Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.

Бойовики “Л/ДНР” обстріляли наші позиції з заборонених мінського домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

5 обстрілів відкривалися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:

неподалік Талаківки – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 8 мін;

два рази поруч з Опитним – з протитанкового ракетного комплексу – 2 постріли та стрілецької зброї;

поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Широкине – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

3 ворожих обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:

двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

поруч з Оріховим – з гранатометів різних систем.

“Сьогодні, 23 січня, в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, — йдеться в повідомленні.