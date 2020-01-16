В результаті обстрілу бойовиків терористичних організацій на Донбасі загинув один український військовий.

Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об’єднаних сил.

“Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї“, – йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що ворог виявляв снайперську активність.

Відзначається, що терористи обстріляли позиції українських військових в районі населеного пункту Новотроїцьке.

Крім того, ворожі обстріли були зафіксовані у населених пунктів Майське, Новотошківське, Миронівське, Луганське, Горіхове і Новозванівка.

“Сьогодні, 16 січня, в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув”, – сказано в повідомленні.