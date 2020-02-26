Про це повідомляє прес-служба міністерства.
“На превеликий жаль, сьогодні вранці в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинув військовослужбовець Об’єднаних сил”, – розповів представник відомства.
За словами спікера, окупанти порушили режим тиші в Донецькій області 4 рази вже до обіду, 26 лютого.
По позиціях українських військових було випущено 11 мін 120-го калібру, заборонених Мінськими угодами, і скоєно 8 пострілів зі станкового гранатомету в районі населеного пункту Мар’їнка.
Представник Міноборони розповів, що також бойовики двічі обстрілювали опорні пункти українських військових в районі населеного пункту Павлопіль: з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- Нагадаємо, що під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і здійснили спробу просування через лінію розмежування. В результаті почався бій. Бойові дії відбувалися в Луганській області з самого ранку – поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого).