Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.
Противник обстріляв позиції українських військових із заборонених мінських домовленостей мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Три обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. На цьому напрямку обстріли були зафіксовані поблизу Пісків, Лебединського, Невельського.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник зробив два обстріли українських позицій поблизу Луганського, Нижньотеплого.
У штабі повідомили, що сьогодні в результаті ворожих обстрілів один український захисник загинув, троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення і ще три людини отримали бойове ураження.
- 29 лютого російсько-окупаційні війська відкрили вогонь недалеко від контрольного пункту в’їзду-виїзду “Мар’їнка”, в результаті чого були поранені двоє українських військовослужбовців.