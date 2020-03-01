На Донбасі протягом поточної доби, 1 березня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу загинув один український військовий ще шість осіб отримали поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Противник обстріляв позиції українських військових із заборонених мінських домовленостей мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Три обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. На цьому напрямку обстріли були зафіксовані поблизу Пісків, Лебединського, Невельського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник зробив два обстріли українських позицій поблизу Луганського, Нижньотеплого.

У штабі повідомили, що сьогодні в результаті ворожих обстрілів один український захисник загинув, троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення і ще три людини отримали бойове ураження.