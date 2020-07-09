На Донбасі протягом минулої доби бойовики 14 разів відкривали вогонь по українським позиціям. Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, ще троє отримали поранення.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Бойовики застосовували заборонені Мінськими домовленостями 120 та 82-мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та безпілотні літальні апарати.

Обстріли зафіксовано поблизу Мар’їнки, Авдіївки, Старогнатівки, Опитного, Хутору Вільного, Оріхового, Новолуганського, Новозванівки та Зайцевого.

Крім того, у Зайцевому бойовики обстріляли житлові будинки, пошкодивши шиферну покрівлю даху, склопакети двох вікон, стелю та стіни коридору будинку. Жертв та поранених серед цивільного населення немає.

За даними розвідки 8 липня українські захисники поранили двох загарбників та знищили один автомобіль типу “Тигр”.

“За минулу добу, на жаль, один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, ще троє український воїнів отримали поранення”, – повідомили у штабі.

Від початку поточної доби збройні формування РФ активності не проявляли. Втрат за поточну добу серед наших захисників немає.