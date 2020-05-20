Про це повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.
Загалом з початку доби збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” бойовики відкривали вогонь по позиціях ООС:
- в Павлополі;
- в Піскові;
- в Старогнатівці;
- біля Кам’янки (двічі);
- поблизу Богданівки (тричі);
- в Красногорівці.
Також бойовики обстрілювали позиції українських військовослужбовців в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”:
- поблизу Оріхового;
- недалеко від н.п. Шуми;
- в Південному;
- в околицях Кримського.
“Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, — поінформували в штабі.
- 17 травня бойовики на Донбасі двічі обстріляли позиції українських військових біля Авдіївки. Один військовослужбовець операції Об’єднаних сил (ООС) отримав поранення.