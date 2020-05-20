Про це повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.

Загалом з початку доби збройні формування Російської Федерації 14 разів  порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” бойовики відкривали вогонь по позиціях ООС:

  • в Павлополі;
  • в Піскові;
  • в Старогнатівці;
  • біля Кам’янки (двічі);
  • поблизу Богданівки (тричі);
  • в Красногорівці.

Також бойовики обстрілювали позиції українських військовослужбовців в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”:

  • поблизу Оріхового;
  • недалеко від н.п. Шуми;
  • в Південному;
  • в околицях Кримського.

“Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, — поінформували в штабі.

  • 17 травня бойовики на Донбасі двічі обстріляли позиції українських військових біля Авдіївки. Один військовослужбовець операції Об’єднаних сил (ООС) отримав поранення.