Про це повідомила прес-служба штабу операції Об’єднаних сил.

“7 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі і з озброєння, яке давно мало бути відведено від лінії бойового зіткнення. За поточну добу в результаті ворожих обстрілів четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставили в лікувальний заклад і надали невідкладну допомогу лікарів. Стан здоров’я кожного українського захисника задовільний”, – сказано в повідомленні.

Водночас підкреслюється, що українські військові рішуче відповідали вогнем на провокації супротивника, змушуючи його повернутися до режиму перемир’я.