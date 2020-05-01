В результаті обстрілу бойовиків терористичних організацій на Донбасі отримали поранення двоє українських військових.

Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об’єднаних сил.

Уточнюється, що з початку доби бойовики відкривали вогонь по позиціях українських військових вже 13 раз.

При цьому терористи використовували міномети 120-го і 82-го калібрів, кулемети, гранатомети і стрілецьку зброю.

Обстріли позицій ВСУ були зафіксовані в районах населених пунктів Старогнатівка, Кам’янка, Тарамчук, Водяне, Богданівка, Травневе, Хутір Вольний, Південне, Кримське.

Відзначається, що при цьому поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

“Українські захисники на злочинні спроби російських найманців вплинути на ситуацію в районі операції штатним озброєнням адекватно відповідали на кожен обстріл. Втрати противника уточнюються”, – йдеться в повідомленні.