Сьогодні, 2 лютого, в результаті ворожих обстрілів були поранені два українських захисника, ще один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойове ураження.

Про це повідомляє пресцентр ООС в Facebook.

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив чотири обстріли по нашим позиціям, а саме:

два рази поблизу Пісків – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік Лебединського – зі станкового протитанкового гранатомету противник здійснив 9 пострілів, а також вів обстріл з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поруч з Василівкою – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї.

Сім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:

чотири рази в районі населеного пункту Луганське – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 34 міни, а також відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

двічі поблизу Кримського – з 82-мм міномету – 25 мін, озброєння БМП, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поруч з Новотошківським – з міномету калібру 120 мм – 6 мін.

На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння.