Про це повідомляє прес-служба штабу Об’єднаних сил.
Уточнюється, що терористи обстріляли позиції українських військових в районі населеного пункту Широкино.
Бойовики вели вогонь з мінометів 82-го калібру, які заборонені мінських угодами, а також автоматичних станкових гранатометів. Також противник використовував безпілотний літальний апарат.
“Внаслідок обстрілу було поранено троє українських захисників. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу”, – сказано в повідомленні.
Водночас наголошується, що українські військові відкривали прицільний вогонь у відповідь для того, щоб придушити активність бойовиків.
- Сьогодні, 7 травня, незаконні збройні формування РФ 13 раз порушили режим тиші. В результаті обстрілу поранено 6 українських захисників.