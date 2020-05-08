В результаті обстрілу російських бойовиків на Донбасі були поранені троє українських військових.

Про це повідомляє прес-служба штабу Об’єднаних сил.

Уточнюється, що терористи обстріляли позиції українських військових в районі населеного пункту Широкино.

Бойовики вели вогонь з мінометів 82-го калібру, які заборонені мінських угодами, а також автоматичних станкових гранатометів. Також противник використовував безпілотний літальний апарат.

“Внаслідок обстрілу було поранено троє українських захисників. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу”, – сказано в повідомленні.

Водночас наголошується, що українські військові відкривали прицільний вогонь у відповідь для того, щоб придушити активність бойовиків.