Про це повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.
Незаконні збройні формування РФ вкотре порушили режим припинення вогню, обстрілявши українських захисників в Донецькій області з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В результаті обстрілу був смертельно поранений один український військовослужбовець.
“На жаль, один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення не сумісне з життям. Командування об’єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання”, — зазначили в штабі.
Ім’я загиблого українського військовослужбовця не називається.
- Раніше в Міністерстві оборони України повідомили, що бойовики на Донбасі привели в повну бойову готовність свої війська.