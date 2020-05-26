Сьогодні, 26 травня, в Донецькій області один військовослужбовець Збройних Сил України отримав несумісні з життям поранення.

Про це повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.

Незаконні збройні формування РФ вкотре порушили режим припинення вогню, обстрілявши українських захисників в Донецькій області з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В результаті обстрілу був смертельно поранений один український військовослужбовець.

“На жаль, один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення не сумісне з життям. Командування об’єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання”, — зазначили в штабі.

Ім’я загиблого українського військовослужбовця не називається.