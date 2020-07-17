Протягом минулої доби бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів троє українських військових отримали поранення, ще один воїн - бойове травмування.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Бойовики застосовували заборонені на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, зенітні установки, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.

Обстріли зафіксовано поблизу Опитного, Водяного, Старогнатівки, Гнутового, Авдіївки, Мар’їнки, Новозванівки, Причепилівки, Оріхового.

«За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів троє захисників Об’єднаних сил отримали поранення, ще один воїн – бойове травмування. Усім військовослужбовцям було надано першу медичну допомогу та оперативно евакуйовано до лікувальних закладів», – повідомили у штабі.

За даними розвідки, 16 липня українські захисники знищили одного та поранили щонайменше ще одного загарбника.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню біля Водяного. Втрат немає.