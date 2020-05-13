Про це йдеться в повідомленні штабу ООС у Facebook.
Зазначається, що збройні формування Російської Федерації застосували проти українських військових на Луганському напрямку міномети калібру 120 мм, автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
“Внаслідок обстрілу один український захисник отримав осколкове поранення. Постраждалого воїна було оперативно доставлено в лікувальний заклад та надано належну медичну допомогу”, – повідомили в ООС.
У відповідь українські військовослужбовці використовували штатне озброєння. Втрати противника уточнюються.
- Минулої доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.