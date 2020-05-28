Сьогодні, 28 травня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі помер командир 1-ї окремої танкової бригади, підполковник Юрій Межаков.

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

За даними штабу, підполковник Межаков помер сьогодні в районі проведення операції Об’єднаних сил.

“Зупинилося серце воїна, патріота, відданого та мужнього захисника України. Все своє життя він присвятив служінню Батьківщині, був справжнім офіцером та професіоналом військової справи. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким Юрія Володимировича. Вічна пам’ять герою!”, – йдеться у повідомленні. Про причини смерті наразі не повідомляється.

Юрій Межаков прийшов у 1-у танкову бригаду у 2018 році. Також він був начальником штабу 28-ї окремої механізованої бригади з 2014 по 2015 роки.