Про це повідомили в штабі Операції Об’єднаних сил.

У четвер, 27 лютого, озброєні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” ворог двічі обстріляв позиції Об’єднаних сил, а саме:

поблизу населеного пункту Новомихайлівка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив три обстріли, а саме:

двічі неподалік Новотошківського – зі 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч з Оріховим – міномету калібру 120 мм.

“Сьогодні, 27 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та ще один отримав поранення”, — повідомили в штабі.