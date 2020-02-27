Про це повідомили в штабі Операції Об’єднаних сил.
У четвер, 27 лютого, озброєні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” ворог двічі обстріляв позиції Об’єднаних сил, а саме:
- поблизу населеного пункту Новомихайлівка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив три обстріли, а саме:
- двічі неподалік Новотошківського – зі 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поруч з Оріховим – міномету калібру 120 мм.
“Сьогодні, 27 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та ще один отримав поранення”, — повідомили в штабі.
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Протягом минулої доби, 26 лютого, озброєні формування Російської Федерації 10 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів двоє українців отримали поранення, ще один — загинув.