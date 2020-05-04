Протягом минулої доби проросійські бойовики 11 раз порушили режим припинення вогню, один боєць Об'єднаних сил отримав поранення і троє - бойові травмування.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил (ООС).

Так, бойовики обстрілювали позиції наших бійців із заборонених Мінськом мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Обстрілювали позиції ООС біля Широкино, Богданівки, Авдіївки, Кам’янки, Харчовик, Старогнатівці.

Також стріляли по захисникам Оріхового, а з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали околиці Кримського.

За даними розвідки, за минулу добу, 3 травня, українські військовослужбовці ліквідували одного бойовика і щонайменше одного поранили.