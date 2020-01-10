Прикордонники зі складу Об'єднаних сил затримали на Донбасі бойовика, який у 2014 році охороняв місце і залишки збитого росіянами літака рейсу МН17.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

“У ході опитування затриманого правоохоронці з’ясували, що протягом другої половини 2014 року, у розпал бойових дій на Донбасі, він проходив службу в складі одного з воєнізованих підрозділів бойовиків. Завдання російських кураторів виконував на незаконних блокпостах у Шахтарському районі Донецької області, де неодноразово був свідком злочинів та знущань над цивільними громадянами”, – наголошується в повідомленні.

Починаючи з кінця серпня 2014 року затриманий охороняв місце катастрофи збитого літака рейсу МН17. Крім того, за грошову винагороду в розмірі від 500 до 1500 російських рублів він збирав і віддавав терористам уламки літака та особисті речі загиблих.

Як уточнили в штабі, в цей час затриманий неодноразово спостерігав присутність на місці трагедії військовослужбовців РФ, які “здійснювали загальний контроль і управління всіма діями бойовиків”.

Підтвердити злочинну діяльність затриманого допомогли фото з його сторінки в одній із соцмереж, де він у військовій формі зі зброєю в руках знятий на тлі уламків збитого пасажирського літака.

Колишній бойовик переданий представникам Національної поліції України. Порушено провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України “Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності”. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

ДОВІДКА. Літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам – Куала-Лумпур, був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Катастрофа забрала життя 283 пасажирів і 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей.

Згідно з висновками експертів міжнародної слідчої групи, літак Boeing-777 був збитий ракетою, запущеною з російського зенітно-ракетного комплексу “Бук”.