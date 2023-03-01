Зображення: telegram/СБУ

Про це інформує пресслужба СБУ.

Також він передавав агресору координати об’єктів соціальної інфраструктури у Покровському районі Донецької області.

За даними правоохоронців, отримані відомості агент РФ передавав на підконтрольні бойовикам анонімні телеграм-канали.

Розвідінформацію російські окупанти використовували для підготовки та проведення прицільних ракетно-артилерійських ударів по українських містах.

За матеріалами слідства, ворожим інформатором виявився мешканець Мирнограда, який підтримав збройну агресію РФ проти України. Свої прокремлівські погляди він оприлюднював через заборонені в Україні соцмережі.

Таким чином потрапив у поле зору російської воєнної розвідки, яка дистанційно залучила його до підривної діяльності.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено мобільні телефони із доказами листування з російськими загарбниками. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Зараз зловмисник знаходиться під вартою.

Зображення: telegram/СБУ

Зображення: telegram/СБУ