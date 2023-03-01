Співробітники Служби безпеки України затримали інформатора російської воєнної розвідки, який збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони України на Авдіївському напрямку.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Також він передавав агресору координати об’єктів соціальної інфраструктури у Покровському районі Донецької області.

За даними правоохоронців, отримані відомості агент РФ передавав на підконтрольні бойовикам анонімні телеграм-канали.

Розвідінформацію російські окупанти використовували для підготовки та проведення прицільних ракетно-артилерійських ударів по українських містах.

За матеріалами слідства, ворожим інформатором виявився мешканець Мирнограда, який підтримав збройну агресію РФ проти України. Свої прокремлівські погляди він оприлюднював через заборонені в Україні соцмережі.

Таким чином потрапив у поле зору російської воєнної розвідки, яка дистанційно залучила його до підривної діяльності.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено мобільні телефони із доказами листування з російськими загарбниками. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Зараз зловмисник знаходиться під вартою.