Про це інформує пресслужба СБУ.
Також він передавав агресору координати об’єктів соціальної інфраструктури у Покровському районі Донецької області.
За даними правоохоронців, отримані відомості агент РФ передавав на підконтрольні бойовикам анонімні телеграм-канали.
Розвідінформацію російські окупанти використовували для підготовки та проведення прицільних ракетно-артилерійських ударів по українських містах.
За матеріалами слідства, ворожим інформатором виявився мешканець Мирнограда, який підтримав збройну агресію РФ проти України. Свої прокремлівські погляди він оприлюднював через заборонені в Україні соцмережі.
Таким чином потрапив у поле зору російської воєнної розвідки, яка дистанційно залучила його до підривної діяльності.
Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено мобільні телефони із доказами листування з російськими загарбниками. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Зараз зловмисник знаходиться під вартою.
- Колишнього очільника поліції Вінниччини Антона Шевцова підозрюють у державній зраді. З 2018 року він збирає та передає дані про українських посадовців та підприємців з метою проведення диверсій та залучення на бік окупантів.
- Слідчі СБУ викрили у Миколаєві російського агента, якого цікавили місця базування західної зброї. Ним виявився один з інструкторів підготовки бійців.