У Донецькій області бойова група Державної прикордонної служби України пострілами з мінометів знищили ворожий спостережний пункт, ліквідувавши двох російських військових.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

У повідомленні зазначається, що в одному з районів Донецької області дії української піхоти супроводжують мінометні розрахунки прикордонників. Відтак, воїни однієї з бригад ЗСУ розвідали місце розташування спостережного пункту окупантів. Для вогневого ураження противника цілевказання отримала прикордонна бойова група зі 120-мм мінометами.

За отриманими координатами мінометники відправили осколково-фугасні міни. Мінометним вогнем ворожу позицію й двійку окупантів-спостерігачів знищено.

Зазначимо, що в Україні розпочалась 276-та доба повномасштабного російського вторгнення. Протягом минулої доби воїни ЗСУ відбили наступ окупантів у 8 населених пунктах у Донецькій області.

Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по цивільних об’єктах. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. Триває перегрупування ворожих військ з метою посилення угруповань на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка та Невельське Донецької області.